Granada, de Luís Maximiano e Domingos Duarte, desce de divisão

Redação com Lusa

O Granada, dos portugueses Luís Maximiano e Domingos Duarte, caiu para a II Liga espanhola, numa 38.ª e última jornada em que se viu ultrapassado por Cádiz e Maiorca.

A equipa entrava na última ronda duas posições acima da descida, mas o comprometedor empate em casa com o Espanhol (0-0), aliado às vitórias fora de casa de Cádiz, com o já despromovido Alavés (1-0), e do Maiorca, com o Osasuna (2-0), foram fatais.

Para o Granada foi um golpe duro, quando a equipa até teve a oportunidade de sair vencedora, mas viu Molina desperdiçar uma grande penalidade, aos 72 minutos, e Bacca atirar ao poste.

Em contrapartida, no terreno do Alavés, o videoárbitro não confirmou aos 87 minutos uma possível mão de um jogador do Cádiz e inviabilizou a grande penalidade apontada inicialmente para a equipa da casa.

O Granada, que não dependia de terceiros, acaba por terminar a época da pior maneira, juntando-se a Levante (19.º) e Alavés (20.º) como as equipas despromovidas, em dia de salvação para Cádiz e Maiorca.

Ainda hoje a Liga espanhola de 2021/22 encerra com jogos do topo da classificação e com algumas posições por definir.

O Barcelona, com o segundo lugar garantido, atrás do campeão Real Madrid, recebe o Villarreal, que ainda tenta segurar a sétima posição, de acesso à Liga Conferência Europa, à frente do Athletic Bilbau (oitavo), que visita o Sevilha (quarto).

A equipa andaluza, treinada por Julen Lopetegui, tem a quarta posição, de acesso à Champions, assegurada, mas ainda pode ultrapassar na terceira posição o Atlético Madrid, que visita a Real Sociedad (sexto).