Granada afasta fantasma da despromoção com goleada ao rival direto

Luís Maximiano e Domingos Duarte foram titular no Granada

O Granada passou este sábado a depender apenas de si mesmo para escapar à despromoção, após golear em casa do Maiorca por 6-2, em jogo da 35ª jornada da La Liga.

Com Luís Maximiano entre os postes e Domingos Duare no centro da defesa, a formação visitante começou a construir a expressiva vitória aos 6 minutos, quando Luis Suárez inaugurou o marcador, com resposta do veterano Salva Sevilla, aos 28, a restituir o empate.

Na segunda parte, assistiu-se a uma avalanche ofensiva do Granada, com Escudero (46), Puertas (55), Molina (69 e 90), Uzuni (78) a completarem uma goleada que nunca esteve em causa, sendo que apenas Raillo, aos 58, conseguiu oferecer uma mínima resistência ao triunfo dos visitantes.

O Granada saiu da zona de despromoção e passou a ser 16º, com 34 pontos, ultrapassando o Cádiz (17º) e o Maiorca, (32 pontos) que ficou bem mais perto de descer à segunda divisão espanhola.