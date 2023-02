"Graham Potter? Os proprietários do Chelsea têm de aguentar os nervos..."

Gary Neville considera que o treinador do Chelsea precisa de mais tempo para conseguir retirar rendimento do bruto investimento que foi realizado pelos donos do clube na presente temporada.

Gary Neville, antigo capitão do Manchester United e atual comentador da Sky Sports, considerou esta segunda-feira que os proprietários do Chelsea não devem despedir Graham Potter, apesar de os blues, numa época de bruto investimento, ocuparem um desapontante décimo lugar na Premier League.

"Eu penso que os donos do Chelsea vão querer fazer a coisa certa. Eles despediram um treinador muito cedo na época, Thomas Tuchel, e têm apoiado o seu novo treinador. Trouxeram assistentes para ele e investiram muito em Graham e na sua equipa... Mas têm de aguentar os nervos se querem retirar frutos", defendeu, em direto para o seu podcast.

Em 2023, os londrinos venceram apenas um dos dez jogos que realizaram até ao momento (1-0 frente ao Crystal Palace), isto depois de terem investido mais de 330 milhões só durante o mercado de inverno e, para Neville, o treinador está a lidar com uma "pressão massiva" dentro do clube, muito por causa do excesso de opções que dispõe.

"Ele é um treinador fantástico e ao vê-lo dá para sentir que é um homem ponderado. Fica-se com a ideia que gostaria de estabelecer um padrão de jogo com um grupo de jogadores numa base diária, mas ele tem 33 deles a fixá-lo enquanto dizem: 'Mete-me a jogar'. Ele tem 22 jogadores que não vão jogar. Se estiverem todos aptos, como é que os colocas todos juntos numa só sessão de treino?", apontou.

"Acho que os primeiros seis meses têm sido caóticos desde que Boehly comprou o clube. Eu não mudo de ideias quanto a isso. Eles investiram muito, não fizeram promessas ocas e têm dito as coisas certas. Mas de momento, não será um projeto bem sucedido enquanto houver 33 jogadores a olhar para o treinador", finalizou Neville.