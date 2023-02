Graham Potter enfrenta "tudo ou nada": Chelsea já deu um prazo ao treinador

A vida de Graham Potter no Chelsea não está nada fácil e o treinador terá mais dois jogos para convencer os responsáveis a não avançarem para o despedimento.

O Chelsea voltou a perder, no domingo, diante do Tottenham, por 2-0, e o prazo de validade de Graham Potter no comando técnico estará a chegar ao fim. A menos que algo mude rapidamente. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, os blues deram mais dois jogos ao ténico para evitar o despedimento.

O primeiro é contra o Leeds United, para a Premier League, e o segundo frente ao Borussia Dortmund, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Caso não consiga dar a volta a esta fase crítica de resultados, Graham Potter deverá perder a confiança de Todd Boehly, dono do Chelsea, deixando o cargo.

De referir que milhares de adeptos do clube londrino assinaram uma petição a favor da demissão do treinador inglês.

O jornal referido escreve também, esta segunda-feira, que há vários jogadores, especialmente os reforços de inverno, insatisfeitos com a utilização que estão a ter desde que chegaram ao clube.