Graham Potter: "Às vezes temos de passar por momentos de sofrimento"

Declarações de Graham Potter, treinador do Chelsea, após a derrota em casa do Tottenham (0-2), relativa à 25.ª jornada da Premier League.

Análise: "Foi um jogo equilibrado. Fomos provavelmente a melhor equipa nos primeiros 20 minutos e depois eles entraram no jogo. No geral, estávamos satisfeitos com a nossa prestação, mas depois o início da segunda parte tornou tudo mais difícil para nós. Depois de terem marcado o primeiro golo, eles puderam defender com uma linha mais baixa e com mais jogadores e jogar no contra-ataque. Nós forçámos, mas não fizemos o suficiente para marcar. No final de contas, foi uma derrota desapontante".

Primeiro golo do Tottenham: "Resume o ponto em que nos encontramos. Não fizemos o primeiro contacto, depois há uma defesa e o alívio não foi muito bom. Não houve muita coisa a acontecer no jogo, mas estes momentos-chave não estão a favorecer-nos. Dá para sentir o desejo dos jogadores em dar a volta aos resultados, mas às vezes temos de passar por momentos de sofrimento".