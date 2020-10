Governo grego autoriza regresso limitado dos adeptos aos estádios

Redação com Lusa

Após sete meses à porta fechada, governo da Grécia autorizou regresso aos estádios.

O governo da Grécia autorizou esta segunda-feira o regresso aos estádios de um número limitado de adeptos, medida que entrará em vigor a partir desta semana, após sete meses à porta fechada devido à covid-19.

"Finalmente, chegou a hora do regresso gradual dos adeptos, inicialmente com 10% da capacidade das bancadas de cada estádio e com um número máximo de 3.500 espetadores", indicou a Superliga grega.

O desafio de quarta-feira entre o Olympiacos, de Pedro Martins, e o Marselha, de André Villas-Boas, para a Liga dos Campeões, num grupo que inclui também o FC Porto e o Manchester City, vai poder contar com 3.500 adeptos.

De igual modo, a receção do PAOK, de Abel Ferreira, aos cipriotas do Omonia de Nicósia, na quinta-feira para a Liga Europa, também contará com público na bancada.

O anúncio das autoridades gregas seguiu-se ao da UEFA, que prevê um regresso gradual dos espetadores para todas as suas competições, num limite máximo até 30% da capacidade de cada estádio, dependendo das restrições locais.

No fim-de-semana também vai haver público em alguns jogos do campeonato, faltando definir ainda em que desafios.

Os adeptos devem cumprir um protocolo estrito de saúde durante as partidas.

Paralelamente, os bilhetes serão vendidos somente online, os espetadores devem usar máscara, manter uma distância social de 1,5 metros entre eles, e permanecer nos seus lugares e sair do estádio em pequenos grupos.

No domingo, as autoridades de saúde anunciaram 438 casos de infeção com o novo coronavírus, o maior número num dia de fim de semana, que elevou o número total de infeções registadas para 25.370 - a Grécia tem 11 milhões de habitantes - e o de mortes para 509.