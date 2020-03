Governo fecha as portas à liga italiana

O ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, anunciou esta tarde que a Serie A vai ser jogada, mas com os estádios vazios de espectadores, devido à crise do Coronavírus. A medida é válida pelo menos até ao dia 20. As partidas da última jornada que tinham sido adiadas serão jogadas neste fim de semana

A Itália é o país europeu mais afetado, até ao momento, por casos de Coronavírus, e os efeitos continuam a fazer-se sentir no futebol e outras modalidades. Esta tarde, Vincenzo Spadafora, ministro do Desporto de Itália, confirmou em Roma que todos os eventos desportivos previstos vão poder realizar-se, mas sem adeptos.

Na sede do Comité Olímpico Italiano (CONI), o ministro reuniu-se com representantes dos clubes da Serie A, comentando à Imprensa no final do encontro: "Vamos manter as competições, o campeonato vai continuar, mas para já com jogos à porta fechada. Vamos tentar manter as atividades desportivas, mas protegendo a saúde pública."

Assim sendo, neste fim de semana serão disputados os jogos que tinham sido adiados no fim de semana passado. No sábado vai realizar-se o Sampdória-Hellas Verona e no domingo as partidas AC Milan-Génova, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina e Juventus-Inter. Quando à 27.ª jornada prevista para esses mesmos dias vai jogar-se na semana seguinte.

Por marcar estão também as partidas das meias-finais da Taça de Itália que deveriam realizar-se hoje (Juventus-AC Milan) e amanhã (Nápoles-Inter).