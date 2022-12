Governo espanhol dá 7,5 milhões de euros para candidatura ao Mundial'2030

Redação com Lusa

A ministra da Política Territorial, Isabel Rodríguez, garantiu que o governo "apoia firmemente esta candidatura" que começou por ser ibérica e incorporou posteriormente, em 5 de outubro, a Ucrânia.

O governo espanhol aprovou esta terça-feira um apoio de 7,5 milhões de euros à Real Federação Espanhola de Futebol para preparar a candidatura à organização do Campeonato do Mundo de 2030, em conjunto com Portugal e Ucrânia.

"Terminado o Campeonato do Mundo, a Espanha prepara-se para a candidatura ao Mundial'2030, no qual o nosso país participa em conjunto com Portugal e Ucrânia. Este trio, que tem vontade de lutar, representa também a mensagem de paz que está sempre associada ao desporto. Formamos uma boa equipa e temos a certeza da qualidade da nossa candidatura", resumiu a porta-voz do governo.

A ministra da Política Territorial, Isabel Rodríguez, garantiu que o governo "apoia firmemente esta candidatura" que começou por ser ibérica e incorporou posteriormente, em 5 de outubro, a Ucrânia, que no início do ano foi invadida pela Rússia, entretanto afastada de todas as provas internacionais de futebol.

Leia também I Liga Liga 2022/23: controlo nominal da bilhética e tempo útil à frente da Premier League Pedro Proença, presidente da Liga, não esteve presente na conferência que decorreu no auditório da sede da Liga onde também foi confirmada a intenção de a final four 2023/24 da Taça da Liga ser disputada no estrangeiro

A UEFA já manifestou o seu "apoio incondicional" à candidatura que foi apresentada na sua sede, em Nyon, na Suíça, e que contou com a presença dos três presidentes das federações dos três países, o português Fernando Gomes, o espanhol Luis Rubiales e o ucraniano Andriy Pavelko.

Com esta verba, o executivo espanhol vai financiar, entre outras, atividades de divulgação da candidatura em Espanha e no estrangeiro, bem como a criação de um gabinete de coordenação e desenvolvimento de eventos e de infraestruturas.

De igual modo, o montante vai permitir criar suporte tecnológico para a candidatura e desenvolver infraestruturas para centros de treino das seleções nacionais e autonómicas do país.