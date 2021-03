Governo dos Países Baixos está empenhado em ter público em Amesterdão

Seleção holandesa vai atuar na Arena Johan Cruyff em jogos do grupo C do próximo Europeu

Arena Johan Cruyff será palco de três desafios do grupo C, no qual está a Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte, do Campeonato da Europa de 2020

O governo dos Países Baixos revelou, esta terça-feira, o seu total empenho para tentar ter público a assisitir aos quatro jogos do Euro'2020 que vão ser disputados na cidade de Amesterdão.

"Com testes de acesso é possível deixar mais gente entrar no estádio", disse Hugo de Jonge, titular da pasta da Saúde, que assumiu esperar que "seja possível jogar com o maior número de pessoas possível" nas bancadas.

A Arena Johan Cruyff será o palco de três desafios do grupo C, no qual estão Países Baixos, Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte, entre 13 e 22 de junho, bem como uma partida dos oitavos de final, em 26 de junho.

De Jonge revelou que a ministra do Desporto, Tamara van Ark, "está em plena discussão com a federação de futebol sobre o Campeonato da Europa" e assegurou que o governo, como um todo, está a ver "o que será possível fazer até lá".

O governante não especificou se os "testes de acesso" se referem somente às provas para detetar a covid-19 ou se virá a ser válido o eventual certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19, proposto na semana passada pela Comissão Europeia para reativar e revitalizar a economia, sobretudo a época turística no verão.

Como teste, no sábado, o desafio de apuramento para o Mundial Qatar2022 entre os Países Baixos e a Letónia vai contar com 5.000 adeptos na Arena Johan Cruyff, experiência que exigirá dos presentes um teste rápido à covid-19 antes de aceder ao estádio, bem como registar-se numa aplicação de smartphone.

Nas bancadas serão criadas "bolhas" de adeptos que não se podem misturar entre si, sendo ainda definidos diferentes horários de entrada, para evitar aglomerações. Num desses grupos será medido, durante o encontro, a dispersão de aerossóis no ar, a principal via de contágio do vírus.

A Federação dos Países Baixos já celebrou as intenções do governo e, em comunicado, expressou a esperança de que seja permitida a presença de adeptos nas últimas jornadas do campeonato, em maio.