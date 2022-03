Governo britânico desaprova apoio dos adeptos do Chelsea a Abramovich

Redação com Lusa

Fãs dos blues entoaram, em vários jogos do campeonato inglês, o nome do magnata russo durante ações de solidariedade para com a Ucrânia

O governo britânico classificou, esta segunda-feira, de "completamente deslocado" o facto de os adeptos do Chelsea gritarem constantemente o nome do proprietário do clube, Roman Abramovich, nos momentos de apoio à Ucrânia promovidas pela I Liga inglesa.

Em causa, o minuto de apoio à Ucrânia a anteceder os jogos da Premier League, face à invasão militar da Rússia: os adeptos dos "blues" não têm respeitado o momento, entoando o nome de Abramovich antes do início dos desafios.

O dono do clube inglês é um dos vários oligarcas russos visados por sanções inglesas face à proximidade do dirigente com o presidente russo Vlamidir Putin.

No final do encontro com o Burnley, disputado em 05 de março, o treinador alemão Thomas Tuchel demarcou-se desse gesto: "Não era o momento de fazer isso. Se queremos mostrar a nossa solidariedade, fazemo-lo todos juntos."

Entretanto, alheios à opinião do treinador que deu o título europeu e mundial de clubes à equipa, os adeptos repetiram o gesto na visita ao Norwich e em casa com o Newcastle.

"Estamos bem cientes da força dos sentimentos que cercam um clube popular, mas isso não justifica uma atitude totalmente inadequada no momento atual", sublinhou um porta-voz do primeiro-ministro inglês Boris Johnson. Segundo este representante, "as pessoas podem mostrar a sua paixão e apoio sem recorrer a esse género de escolhas".

Abramovich comprou o clube em 2003, conseguindo torná-lo num dos mais fortes do novo milénio, com um total de 19 troféus nacionais e internacionais, conquistados graças a investimentos multimilionários na equipa, facto que o tornou popular entre os adeptos.

A guerra desencadeada pela Rússia na Ucrânia levou a que muitos países decretassem um conjunto de sanções, incluindo financeiras, aos vários oligarcas próximos de Vladimir Putin, com o congelamento dos seus bens.

Esse facto também afetou o Chelsea, mergulhado assim em grave crise financeira, o que levou Abramovich a tentar vendê-lo, num processo que fortaleceu o vínculo dos adeptos ao russo.

Os londrinos, que agora só podem socorrer-se às suas contas, têm despesas salariais mensais com futebolistas superiores a 30 milhões de euros, pelo que o clube corre o sério risco de estrangulamento financeiro a breve prazo.

O governo voltou a indicar que não se opõe à venda do clube, que Abramovich alegadamente pretenderá fazer com a brevidade possível, numa operação que será "sujeita a condições".