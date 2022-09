Governo angolano homenageia Petro de Luanda pelas vitórias no Girabola e Taça

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Conquistas sob o comando de Alexandre Santos reconhecidas pelo governo angolano

O governo da província de Luanda homenageou hoje o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, pelas conquistas das últimas edições do campeonato angolano de futebol e da Taça de Angola.

Durante a cerimónia, nas instalações do governo provincial de Luanda, o governador local, Manuel Homem, mostrou-se honrado por receber os campeões angolanos no governo provincial de Luanda.

"É uma honra receber-vos neste casa, que é de todos os luandenses. É também para nós, motivo de orgulho e satisfação compreendermos que a nossa província é das mais bem prestigiadas dos nossos portos, mas também estamos diante da equipa mais titulada", disse.

O presidente do Petro de Luanda, Tomás Faria, mostrou-se grato pelo gesto.

"Em nome do clube que tenho a honra de dirigir, agradeço por nos brindar com esta audiência, para apresentarmos as nossas taças da 'dobradinha'. Para nós, o gesto é louvável", disse.

Alexandre Santos afirmou que espera ver a sua equipa ser homenageada mais vezes pelo governo angolano.

"Esta homenagem, que o governador nos fez, é satisfatória e esperamos que para o ano estejamos cá outra vez, porque são sempre bem-vindas estas homenagens", frisou.

Pela primeira vez, uma equipa vencedora do Girabola foi homenageada pelo governo da província de Luanda.