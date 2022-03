Gotze sonha em conquistar a Liga dos Campeões e admite: "A Premier League atrai-me"

Mario Gotze, médio do PSV

Mario Gotze admitiu esta segunda-feira que sonha em conquistar a Liga dos Campeões e que se sente atraído pela ideia de um dia jogar na Premier League

Em declarações à revista Sports Illustrated, Gotze confessou que, apesar não ser uma obsessão, que sonha em conquistar a Liga dos Campeões e que ingressou no PSV, colocando um fim a uma estadia de 11 anos na Bundesliga, por "querer experienciar algo novo".

"Só conhecia a Bundesliga, onde joguei durante dez anos. Quero jogar ao mais alto nível na Europa, de preferência na Itália ou Espanha. A Premier League, com a sua liga equilibrada, também me atrai", revelou o médio de 29 anos.

Jurgen Klopp foi quem orientou a estreia profissional de Mario Gotze, na altura ao serviço do Dormund e Mario Gotze não deixou escapar a oportunidade de elogiar a influência que o técnico do Liverpool teve na própria evolução.

"Klopp foi muito importante para mim enquanto treinador no Borussia Dortmund. O sucesso que tivemos juntos, a forma como ele liderava a equipa, levava o clube e os fãs com ele. Vencer o campeonato, fazer a dobradinha, a final da Liga dos Campeões, foi tudo sensacional. Ele acolheu-me e, para além do lugar na equipa, deu-me a confiança que, numa tenra idade, eu precisava para atingir o meu nível máximo", concluiu o internacional alemão.