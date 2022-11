Gotze: "Se pudesse, marcava o golo da final do Mundial aos 35 anos e deixaria de jogar"

Médio criativo marcou o tento decisivo da final, em 2014, diante da Argentina, mas parece ter sido demasiado cedo na carreira

Uma das grandes promessas do futebol mundial em 2014, quando decidiu o Campeonato do Mundo a favor da Alemanha, com um golo na reta final do prolongamento da final, Mario Gotze acabou por não ter a carreira que muitos projetavam. O alemão lamenta o timing do momento importante, no Rio de Janeiro.

"Se eu pudesse reescrever a história, marcaria o golo aos 35 anos e depois deixaria de jogar. Tinha apenas 20 dias de folga e depois recomecei a época com o Bayern, depois jogámos um jogo de taça uma semana mais tarde. Há quatro semanas tinha ganho o Campeonato do Mundo e, agora, estava a jogar contra uma equipa da terceira divisão na taça. Foi bastante estranho", afirmou.

Recorde-se que, depois de falhar o Mundial 2018 e Euro 2020, as duas últimas grandes competições de seleções, o internacional alemão está convocado para o Mundial do Catar.