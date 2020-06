"Gosto muito do Fábio Silva e do André Oliveira"

ENTREVISTA >> O reputado agente de jogadores italiano, Federico Pastorello, explica a O JOGO como funcionará o mercado e inclui dicas para os clubes se protegerem e até refinanciarem na pós-pandemia. E ainda revela uma lista de jogadores em Portugal com potencial para as grandes ligas europeias

Federico Pastorello é filho de Giambattista Pastorello, considerado o "descobridor" de Del Piero e ex-proprietário do Verona (1997 a 2006) e diretor-geral do Parma (1989 a 1997) na década mais gloriosa do clube. Ali, o pai foi responsável pelas contratações de Buffon, Cannavaro, Taffarel, Crespo e Fernando Couto, que em 1994 saiu do FC Porto para Itália e aí tudo começou para o jovem Federico.

"Há vários, gosto muito do Fábio Silva do FC Porto, é um [nascido em] 2002. Vi um de 2005, o André Oliveira do FCPorto que é muito bom mesmo"

Como surgiu a ideia de abrir a empresa em Portugal?

- Eu tinha 20 anos na época da transferência do Fernando do FC Porto para o Parma e entre nós nasceu uma simpatia natural, o meu pai tratou de tudo e o Fernando na altura tinha um grande empresário, o José Veiga. Comecei a ter interesse pela profissão e eu e o Fernando nunca perdemos o contacto. A minha empresa operou no mercado português pontualmente (Boateng e Aquilani), mas agora achamos que era o momento de fazer mais.

Criada uma estrutura local (Fernando Couto é um dos responsáveis), o italiano já representa vários jogadores em Portugal e aponta nomes que prevê irão brilhar num futuro mais ou menos próximo

Que jogadores têm em Portugal?

- Primeiro criámos uma estrutura completa no Porto, o Fernando Couto é o responsável, com o Umberto Riva, mas temos uma equipa de trabalho e em menos de um ano já levámos o Piazon para o Rio Ave, assinámos o Lumeka do Varzim, o Bruno Viana do Braga e o Pedro Henrique do Guimarães.

Que jogadores portugueses têm potencial para as grandes ligas europeias?

- Há vários, gosto muito do Fábio Silva do FC Porto, é um [nascido em] 2002. Vi um de 2005, o André Oliveira do FCPorto que é muito bom mesmo. O Matchoi-Djaló do Paços de Ferreira, o André Gomes do Benfica, o Rodrigo Gomes do Braga, o Bruno Tavares do Sporting e acrescento o Joelson Fernandes do Sporting.

Com Jorge Mendes a operar nas transferências de Portugal para o exterior, achou que tinha espaço?

- Jorge Mendes é o número um dos empresários, eu reconheço-o, mas também está a fazer mudanças e ocupa-se menos de certos aspetos da carreira do jogador, por isso, creio que existe espaço para outras realidades, não só a minha. O facto de sermos uma empresa estrangeira pode também suscitar o interesse de jovens portugueses que queiram atuar no exterior.

QUEM É FEDERICO PASTORELLO

Abriu em janeiro filial em Portugal

A P&P de Pastorello tem sede central em Montecarlo, filiais em Londres, em São Paulo e abriu em Portugal, no Porto, no dia 21 de janeiro de 2020. O ex-jogador do FC Porto e da Seleção Nacional Fernando Couto é o responsável pela agência portuguesa, a par de Umberto Riva.

De Evra a Lukaku, passando por Conte

Pastorello foi o responsável pelas transferências de Evra e Giuseppe Rossi para o Manchester United e teve um papel importante na ida de Antonio Conte para o Chelsea. No verão passado, concluiu a transferência de Lukaku do United para o Inter por 65 milhões de euros, a segunda mais cara da Serie A, superada apenas por Mattijs de Ligt para a Juventus por 85 milhões.

Piazon, Bruno Viana e Pedrão em carteira

A P&P portugues agencia já vários jogadores que atuam no futebol português: Lucas Piazon do Rio Ave, Lumeka do Varzim, Bruno Viana do Braga e Pedro Henrique do Guimarães.