"Gosto" de Firmino faz estalar polémica e deixa adeptos do Liverpool em fúria

Avançado brasileiro reagiu a publicação de Richarlison, avançado do rival Everton, após a derrota caseira dos "reds".

O Liverpool atravessa uma fase francamente negativa na Premier League e, no último fim de semana, perdeu por 2-0 na receção ao vizinho e rival Everton, no dérbi de Merseyside, algo que não sucedia desde 1999.

Foi também a quarta derrota caseira consecutiva da equipa de Jurgen Klopp e, além da insatisfação gerada pela sequência de maus resultados entre os adeptos, há outro factor que despoletou a fúria do universo dos "reds".

Após o encontro, o avançado Roberto Firmino reagiu com um "gosto" a uma publicação de Instagram do compatriota Richarlison, dianteiro do... Everton, que abriu as contas no duelo com o Liverpool. Nas redes sociais, os adeptos do campeão inglês em título deram voz à insatsifação e, entretanto, o "gosto" da polémica foi retirado.

Algo que não apaga a ação de Firmino, muito contestada pelos exigentes adeptos da equipa de Anfield. Ao cabo de 25 jornadas disputadas, o Liverpool ocupa o sexto posto da classificação, com 40 pontos somados, menos 19 do que o líder Manchester City.