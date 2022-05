"Gosto" da mãe de Mbappé em destaque: "Eis a razão pela qual estava certo em ficar no PSG"

Fayza Lamari colocou "gosto" num "tweet" de um jornalista do jornal "L'Équipe".

Um "gosto" da mãe de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, num "tweet" de um jornalista do jornal "L'Équipe", está a fazer eco em Espanha.

"Eis a razão pela qual Kylian Mbappé estava certo em ficar no PSG. Qual é o valor acrescentado de ir para um campeão de Espanha e europeu? Nenhuma. Impossível fazer melhor, mesmo que marque 70 golos. Em Paris, ele pode fazer história. Será a partir do próximo ano?", escreveu Herve Penot, jornalista do diário desportivo francês.

Pois bem, o "like" da progenitora do craque do emblema parisiense sugere que se confirma a razão noticiada como principal motivo para que o jogador renovasse com o PSG: a oportunidade de fazer história com o clube, algo que considera um feito maior do que o conseguir com um emblema que já tem 14 Champions no palmarés.