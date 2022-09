Lula da Silva, candidato à presidência do Brasil, quer acabar com saída precoce dos talentos do clube do qual é fã

O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, favorito para as eleições de 2 de outubro, disse hoje que gostaria que o emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, fizesse uma oferta para comprar o Corinthians, um clube do qual é fã.

"Gostaria que o emir do Catar viesse e propusesse comprar o Corinthians, ou pelo menos alugá-lo, para que não deixemos os jovens jogadores partirem tão cedo", disse o ex-presidente num comício eleitoral num hotel em São Paulo.

Lula é um grande fã do Corinthians, um dos clubes de futebol mais populares do Brasil, e este domingo vai lutar para regressar ao poder nas eleições presidenciais, onde é o favorito contra o atual Jair Bolsonaro.

A monarquia do Qatar tem fortes laços com o futebol desde 2011, quando o fundo soberano do país comprou Paris Saint-Germain (PSG), que se tornou uma referência mundial com a chegada de estrelas como o argentino Lionel Messi, o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé.

No último ano, vários dos mais poderosos clubes brasileiros foram assumidos por investidores privados.

É o caso de Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama, que foram adquiridos pelo antigo atacante e empresário Ronaldo, pelo magnata americano John Textor e pelo fundo americano 777 Partners, respetivamente.

Lula também disse que o Brasil tem condições para "avançar" no seu futebol e formar uma liga, semelhante à Premier League inglesa, algo que os clubes do país têm vindo a negociar há meses com o objetivo de se emanciparem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).