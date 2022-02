"Gostam de polémica. Com esta camisola, quem tem mais golos em finais sou eu"

Adeptos do Flamengo foram ao aeroporto para protestar, mas não se cruzaram com os jogadores.

Já apelidado de "burro" pelos adeptos, Paulo Sousa, que está a iniciar a aventura no Flamengo, voltou a sentir a pressão depois da derrota na Supertaça do Brasil, diante do Atlético Mineiro. O Mengão regressou ao Rio de Janeiro ainda na noite de domingo, madrugada em Portugal, e houve segurança reforçada no aeroporto do Galeão.

Alguns adeptos deslocaram-se ao local para mostrar descontentamento, mas não houve contacto com a comitiva rubro-negra que deixou o aeroporto em viaturas particulares por outra saída sem adeptos, que vinham munidos de pipocas para arremessar aos jogadores.

Apelidado de "pipoqueiro", Gabrigol, que deixou Vitinho marcar o 12.º penálti do Fla no desempate - o atacante falhou -, foi um dos alvos e reagiu nas redes sociais. "Eles gostam de polémica. Agora se dá certo, todos seriam inventores do futebol. Com esta camisola, quem tem mais golos em finais sou eu", ripostou. O Flamengo volta a ação amanhã, a partir das 23h00 de Portugal continental. No Carioca, a equipa de Paulo Sousa terá pela frente o Botafogo. Cumpridas sete rondas, ambas as equipas têm 16 pontos, a cinco do líder Fluminense.