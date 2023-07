Gonzalo Plata oficializado no Catar: saiba quanto encaixa o Sporting

Extremo equatoriano deixou o Valladolid, despromovido à segunda divisão espanhola, e rumou ao Al Sadd, do Catar, num negócio que vai render três milhões de euros ao Sporting, que salvaguardou 25 por cento de uma futura venda do jogador no verão do ano passado.

Gonzalo Plata, extremo equatoriano de 22 anos, é reforço do Al Sadd do Catar, clube onde será colega de Uribe, antigo médio do FC Porto, e que será esta temporada orientado pelo português Bruno Pinheiro.

O antigo jogador do Sporting deixa o Valladolid de Espanha para assinar um contrato de cinco épocas com o Al Sadd, uma transferência com um valor fixo de 12 milhões de euros e que pode custar mais três milhões em variáveis.

Deste valor, os leões terão direito a 25 por cento, ou seja vão receber três milhões de euros, tanto quanto o Independiente del Valle, clube onde o Sporting contratara o jogador em 2019.

O Sporting já tinha recebido 3 M€ no ano passado, aquando da mudança de Plata para o Valladolid, onde já tinha também alinhado uma temporada por empréstimo dos leões.