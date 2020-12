Gonçalo Paciência tem novo treinador no Schalke 04 e é um regresso

Fotografia: Site oficial do Schalke 04

Redação com Lusa

Clube alemão despede treinador Manuel Baum e faz regressar Huub Stevens.

O Schalke 04, último classificado da Bundesliga, onde atua o português Gonçalo Paciência, despediu o treinador Manuel Baum e fez regressar temporariamente o holandês Huub Stevens ao comando técnico, anunciou o clube.

A derrota caseira com o Friburgo (2-0), na última jornada, levou o Schalke 04 a dispensar Baum, que estava no cargo desde a segunda ronda, tendo na altura rendido o norte-americano David Wagner, igualmente despedido.

A formação de Gelsenkirchen está no fundo da tabela, com apenas quatro pontos, e leva um total de 28 jogos sem vencer para o campeonato, contando com a temporada passada.

A direção do Schalke 04 chamou Stevens para assumir o comando da equipa nos últimos dois jogos do ano (Arminia Bielefeld, para o campeonato, e Ulm, para a Taça da Alemanha), naquela que será a quarta passagem do holandês pelo clube.

O treinador, de 67 anos, conquistou com o Schalke 04 uma Taça UEFA, em 1997, e, da última vez que esteve no clube, em 2019, salvou a equipa da despromoção.

De acordo com a imprensa germânica, após a breve pausa de inverno, que durará pouco mais do que uma semana, Friedhelm Funkel (ex-Fortuna Dusseldorf) deverá ser o escolhido para o cargo.

Na sua primeira época no Schalke 04, o avançado Gonçalo Paciência leva um golo em nove jogos disputados. O internacional português não atua desde o final de novembro, devido a uma lesão grave num joelho.