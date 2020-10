Gonçalo Paciência estreia-se a marcar e é decisivo para o Schalke 04

O Schalke 04 garantiu o primeiro ponto neste campeonato com um empate a um golo frente ao Union Berlim.

O português Gonçalo Paciência estreou-se hoje a marcar pelo Schalke 04 e garantiu o primeiro ponto à sua equipa na Liga alemã, ao marcar no empate 1-1 com o Union Berlim, no fecho da quarta jornada.

O avançado internacional luso, contratado ao Eintracht Frankfurt no último mercado, começou a partida no banco de suplentes, sendo lançado no segundo tempo, logo a seguir ao golo dos visitantes, apontado por Marvin Friedrich, 55 minutos.

Paciência precisou de pouco menos de um quarto de hora em campo para alcançar o empate, aos 69 minutos, num cabeceamento de rompante ao primeiro poste, após um canto, que permitiu aos mineiros somarem o primeiro ponto e entregarem a lanterna-vermelha ao Mainz, que continua sem pontuar. O Union Berlim segue em 10.º lugar, com cinco pontos.

Já a antiga equipa de Gonçalo Paciência, o Eintracht Frankfurt, também empatou 1-1, na deslocação a Colónia, com outro internacional português em evidência.

André Silva, que formou dupla de ataque com o ex-sportinguista Bas Dost, inaugurou o marcador aos 45+2 minutos, na sequência de uma grande penalidade sofrida pelo japonês Daichi Kamada, anotando o terceiro tento em quatro rondas da'Bundesliga e o 20.º com a camisola do Eintracht.

No segundo tempo, o eslovaco Ondrej Duda aproveitou o espaço concedido pela defensiva visitante e surgiu solto na área, para fixar a igualdade final, aos 55 minutos, garantindo o primeiro ponto do Colónia na prova.

O Eintracht Frankfurt, que é uma das quatro equipas sem derrotas no campeonato - divide o estatuto com o líder Leipzig, Bayer Leverkusen e Wolfsburgo -, caiu para o quarto lugar, com oito pontos, a dois do primeiro lugar e com menos um do que Bayern Munique e Borussia Dortmund.