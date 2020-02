Gonçalo Guedes salta do banco e assiste na vitória do Valência sobre o Bétis

O internacional português fez a assistência para o primeiro golo.

Gonçalo Guedes saltou este sábado do banco de suplentes para fazer a assistência para o primeiro golo do Valência, na vitória por 2-1 na receção ao Bétis, na 26ª jornada da liga espanhola.

A jogada do primeiro golo foi congeminada no flanco esquerdo do ataque do Valência, aos 61 minutos, com Gonçalo Guedes a ultrapassar a oposição de um adversário para ceder a bola a Kevin Gameiro, o qual, à entrada da área, desferiu um remate fora do alcance do guarda-redes Joel Robles.

O internacional português foi lançado em campo após o intervalo, para render o avançado uruguaio Maximiliano Gomez no ataque do Valência, que chegou ao segundo golo por Daniel Parejo, aos 89 minutos, antes de o Bétis reduzir, aos 90+3, por Loren.

O internacional português William Carvalho nem sequer integrou o lote de convocados para a partida em Valência, por ter apresentado queixas durante a semana, segundo informou o clube sevilhano.

Com este resultado, o Valência subiu ao sétimo lugar, com 41 pontos, ficando à porta dos lugares europeus, a um ponto do sexto, o Getafe, que só entra em ação no domingo, em Maiorca.

Nos outros jogos de hoje, o Eibar, com o central português Paulo Oliveira no eixo da defesa durante 90 minutos, recebeu e venceu o Levante, por 3-0, enquanto Leganés e Alavés empataram a um golo e Granada e Celta de Vigo não foram além do nulo.

O internacional português Domingos Duarte liderou a defesa do Granada, tendo alinhado durante os 90 minutos.

O campeonato é liderado pelo Barcelona, com 55 pontos, seguido do Real Madrid, com 53, duas equipas que se defrontam no domingo, no Santiago Bernabéu, no jogo grande da 26ª jornada.