Gonçalo Guedes quebrou "jejum" e abriu caminho para triunfo do Valência sobre o Elche

Gonçalo Guedes abriu este sábado o caminho para a vitória do Valência, na receção ao Elche, por 2-1, na 17.ª jornada da Liga espanhola, com um grande golo, seguido de celebração "à Cristiano Ronaldo".

O internacional português recebeu, aos 23 minutos, uma bola longa, direta, do seu guarda-redes, o holandês Jasper Cillessen, junto à linha lateral, no flanco esquerdo, fez uma diagonal interior, driblou o médio argentino Ivan Marcano, que lhe saiu ao caminho, e de fora da área desferiu potente remate cruzado com o seu pé direito que entrou rasteiro junto ao poste mais distante, de nada valendo a estirada do guarda-redes Edgar Badia.

O internacional português, que soma quatro golos no campeonato, quebrou um jejum que durava desde finais de outubro, quando apontou um dos golos no empate a dois do Valência diante do Maiorca, no estádio de Mestalla.

O Elche chegou a pôr em perigo a vitória do Valência, quando o avançado argentino Lucas Boie restabeleceu o empate, a um quarto de hora do final da partida, mas o lateral direito italiano, Cristiano Piccini, ex-Sporting, fez o segundo golo da sua equipa, aos 86 minutos, e assegurou os três pontos.

Com este triunfo, o Valência subiu ao sétimo lugar, com 25 pontos, ultrapassando o FC Barcelona, que segue em oitavo, com 23 (menos dois jogos).

Nos primeiros jogos do dia, o Espanyol bateu em casa o Levante por 4-3, depois de estar a perder por 2-1 e 3-2, num jogo decidido por um "bis" de Javi Puado 60 e 76 minutos, e o Alavés empatou 1-1 na receção ao Getafe.

A liderança pertence ao Real Madrid, com 39 pontos (16 jogos), seguido do Sevilha, com 31 (15), do Betis, com 30 (16), do Atlético Madrid, com 29 (15), da Real Sociedad, com 29 (16) e do Rayo Vallecano, com 27 (16).