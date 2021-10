Gonçalo Guedes marca no sofrido empate do Valência com o Maiorca

Também com um empate 2-2 terminou o Elche-Espanyhol, com um dos golos dos catalães apontado pelo antigo jogador do Benfica Raul de Tomás, novamente em excelente rendimento.

Gonçalo Guedes marcou este sábado um dos golos do Valência no sofrido empate com o Maiorca, 2-2, em jogo da Liga espanhola que os valencianos perdiam por 2-0 ao minuto 90.

Nos descontos, tudo se alterou, com o golo do internacional português, aos 90+3, e o empate de José Gayà, aos 90+8, isto depois de tentos de Angel (32) e do francês Diakhaby (38, na própria baliza) para os insulares.

O ponto conseguido pelos valencianos, que jogavam em casa nesta 10.ª jornada, deixa a equipa na 10ª posição da classificação, com 13 pontos, a sete do líder Real Sociedad, que só joga no domingo, no terreno do campeão espanhol, o Atlético de Madrid.

Também com um empate 2-2 terminou o Elche-Espanyhol, com um dos golos dos catalães apontado pelo antigo jogador do Benfica Raul de Tomás, novamente em excelente rendimento.

Em jogo de aflitos, o Alavés ganhou por 2-0 em Cádis, enquanto o Athletic Bilbau superou o Villareal por 2-1, resultado que deixa os bascos provisoriamente no sétimo lugar.

A maioria dos grandes clubes espanhóis, envolvidos nas competições europeias, só joga no domingo, destacando-se no programa o clássico FC Barcelona-Real Madrid.