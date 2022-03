Gonçalo Guedes marca na vitória do Valência frente ao Granada

Gonçalo Guedes contribuiu este sábado com um golo para o triunfo por 3-1 do Valência na receção ao Granada, para a 27ª jornada da LaLiga, liderada pelo Real Madrid.

Gonçalo Guedes desatou o nó do jogo com o Granada e colocou o Valência em vantagem aos 48 minutos, assistido por Carlos Soler, e três minutos volvidos, aos 51, o uruguaio Maximiliano Gómez elevou para 2-0.

O Granada, com o português Luís Maximiliano entre os postes, ainda reduziu para 2-1 com um autogolo do guarda-redes Jaume Doménech, aos 56 minutos, mas o Valência sentenciou a partida com o 3-1, por Carlos Soler, aos 62, na conversão de uma grande penalidade.

O Valência segue na nona posição, com 36 pontos, a oito dos lugares europeus, enquanto o Granada, que não vence há nove jogos para o campeonato, ocupa o 17º posto, com 25, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção.

O Espanyol conquistou a primeira vitória na Liga em 2022, após um jejum de sete jogos, com um triunfo em casa por 2-0 frente ao Getafe, de Florentino Luís, que somou o quarto encontro sem vencer.

Os golos foram marcados pelos uruguaios Leandro Cabrera, aos 17 minutos, e por Erick Cabaco, aos 27, na própria baliza, após um ressalto infeliz a um alívio de um colega.

O Espanyol ascendeu provisoriamente ao 12º lugar, com 32 pontos, dez acima da linha de despromoção e a 12 dos lugares europeus, enquanto o Getafe segue, à condição, no 15º posto, com 27.

O Osasuna também regressou às vitórias no campeonato com um triunfo em casa por 1-0 frente ao Villarreal, após derrotas com o Atlético de Madrid (3-0) e Real Sociedad (1-0), com um golo do argentino Ezequiel Ávila, aos 63 minutos.

Com os três pontos da vitória, o Osasuna segue na décima posição, com 35, enquanto o Villarreal, que quebrou a sua série de cinco jogos sem perder, com quatro vitórias e um empate, ocupa a sétima, com 42.

A 27ª jornada prossegue ainda este sábado com o Real Madrid-Real Sociedad.