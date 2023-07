Golpe de teatro por Kerkez? Clube da Premier tem acordo e quer desviar lateral

Lateral húngaro tinha tudo acordado com a Lázio, mas Bournemouth está a tentar desviar o jogador, que também já deu o sim ao emblema da Premier

Milos Kerkez, alvo do Benfica para a lateral esquerda, parecia dado como reforço da Lázio, mas há uma reviravolta importante e inesperada no processo.

De acordo com Fabrizio Romano, o Bournemouth pretende desviar o húngaro da capital italiana. O clube da Premier League já acertou mesmo os pormenores do negócio com o próprio lateral, faltando agora o entendimento com o AZ.

A notícia não deixa de ser uma surpresa, uma vez que o mesmo jogador tinha entendimento total para reforçar a Lázio, que só tinha, tal como o Bournemouth, de convencer o AZ Alkmaar quanto aos valores da transferência.