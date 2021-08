Garantia dada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências.

Detalhes, apenas. É aquilo que separa Antoine Griezmann de um regresso ao Atlético de Madrid, casa do avançado francês durante cinco temporadas.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado, o entendimento entre as partes está praticamente concluído, faltando apenas limar algumas arestas para que o negócio fique fechado antes do fecho do mercado.