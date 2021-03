Golos ao cair do pano mantêm Lille isolado na liderança do campeonato

Triunfo por 2-0 frente ao Marselha na ronda 28 do campeonato francês.

Dois golos nos minutos finais permitiram ao Lille manter-se isolado no comando da liga francesa de futebol, depois de vencer em casa o Marselha, por 2-0, na 28.ª jornada.

O canadiano Jonathan David foi o herói do Lille, com um bis, aos 90 e 90+3 minutos, num encontro em que José Fonte e Renato Sanches foram titulares nos 'dogues', Xeka entrou na segunda parte e Tiago Djaló não saiu do banco.

Com este triunfo tardio, o Lille manteve dois pontos de avanço sobre o Paris Saint-Germain, que, com Danilo nos 90 minutos, venceu em casa do Bordéus (15.º), por 1-0, com um golo do espanhol Pablo Sarabia, aos 20 minutos.

A três pontos da liderança continua o Lyon, que, com Anthony Lopes na baliza, venceu na receção ao Rennes (10.º), por 1-0, graças ao tento solitário de Houssem Aouar, aos 74 minutos.

O derrotado da ronda acabou por ser Mónaco, que ficou a sete pontos do Lille, depois de perder na visita ao Estrasburgo, por 1-0, com o golo do 14.º classificado a surgir no primeiro minuto dos descontos, por Frederic Guilbert.

Isolado na quinta posição está agora o Lens, que venceu em casa do Saint-Etienne (16.º), por 3-2, numa partida em que David Costa entrou na segunda parte, beneficiando da derrota do Metz em casa com o Angers (10.º), por 1-0.

Na luta pela manutenção, o Lorient (17.º), primeira equipa acima da 'linha de água', acabou por ganhar pontos aos rivais, apesar de ter empatado 1-1 na visita ao Montpellier (sétimo).

O Nimes (18.º) perdeu em casa do Nice (11.º), por 2-0, enquanto o Nantes (19.º) foi derrotado em casa pelo Reims (12.º).

O lanterna-vermelha Dijon sofreu a oitava derrota consecutiva, na visita ao Brest (3-1), e está já a 12 pontos da salvação.