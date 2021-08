Golos ao cair do pano fazem Vítor Pereira sorrir na Turquia

O Fenerbahçe, treinado pelo português, somou este domingo o segundo triunfo no campeonato.

O Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, somou este domingo o segundo triunfo na liga turca de futebol, graças a dois golos nos minutos finais no encontro com o Antalyaspor (2-0), da segunda jornada.

Depois de ter visto o videoárbitro anular um golo na primeira parte, a equipa de Istambul chegou aos golos nos instantes finais, pelo esloveno Miha Zajc (89) e pelo equatoriano Enner Valencia (90+2).

O Fenerbahçe é uma das três equipas só com vitórias, juntamente com o Altay e o Konyaspor, enquanto o Antalyaspor, com Marafona no banco, tem apenas um ponto.