Golo tardio de Correa garante quarta vitória seguida para o Atlético de Madrid

Golo do avançado argentino só surgiu aos 86 minutos.

O Atlético de Madrid venceu este domingo por 1-0 na receção ao Bétis, que alinhou com William Carvalho a titular, em jogo da 27.ª jornada da LaLiga, somando a quarta vitória consecutiva no campeonato espanhol.

O golo da vitória só chegou aos 86 minutos, por intermédio do avançado argentino Ángel Correa, que garantiu a vitória para os pupilos de Diego Simeone, perante um adversário que procura intrometer-se nos lugares que conferem acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

Com a vitória, o Atlético passa a somar 54 pontos no terceiro lugar da LaLiga, mais seis do que a Real Sociedad (quarta, com 48) e a cinco de distância do vice-líder Real Madrid (59). Já o Bétis segue na quinta posição, com menos três pontos do que a formação basca (45).