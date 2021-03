Yassine Bounou marcou golo do empate do Sevilla

O Sevilha perdia o jogo deste sábado para o Valladolid, em jogo da 28.ª jornada da liga espanhola de futebol, por 1-0. Foi quando, no último lance do jogo, o guarda-redes Yassine Bounou lançou-se ao ataque e marcou o golo do empate aos 94 minutos.