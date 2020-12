Golo recorde de Rafael Leão embala líder Milan para regresso às vitórias

Triunfo por 2-1 em casa do Sassuolo.

O golo mais rápido de sempre da Liga italiana de futebol, apontado pelo português Rafael Leão, embalou este domingo o AC Milan para um triunfo por 2-1 no campo do Sassuolo e a manutenção da liderança isolada.

O ex-avançado do Sporting, aos 6,2 segundos, superou o antigo recorde da autoria de Paolo Poggi, ao serviço da Piacenza, num jogo frente à Fiorentina, disputado em 2001, e embalou os milaneses para a vitória na 13.ª jornada, após dois empates consecutivos.

Depois de Leão ter inaugurado o marcador, o turco Hakan Çalhanoglu, que havia feito a assistência para a nova marca, viu um golo ser-lhe anulado por posição irregular, mas o AC Milan chegaria mesmo ao segundo, por Alexis Saelemaekers (26).

No final do segundo tempo, Domenico Berardi (89) ainda reduziu para os anfitriões, que são sextos classificados, com 23 pontos.

Os comandados por Stefano Pioli comandam de forma isolada a Serie A, com 31 pontos, mais um do que o segundo colocado Inter, que também venceu hoje pelo mesmo resultado, e mais quatro do que a terceira classifica Juventus.

Em San Siro, o Inter apenas assegurou o triunfo, diante do Spezia, no segundo tempo, com tentos do lateral marroquino Hakimi (52) e do avançado belga Romelu Lukaku (71, de grande penalidade), tendo sofrido ainda nos instantes finais, quando o suplente Roberto Piccoli (90+4) encurtou distâncias.

Também o Benevento, apenas garantiu a vitória (2-0), algo que já não acontecia há quatro jogos, nos segundos 45 minutos, na receção ao Génova, que valeu a subida ao 12.º posto, agora com 15 pontos, enquanto os visitantes permanecem em zona perigosa da tabela, no 19.º e penúltimo lugar, com sete, os mesmos do Torino, que empatou a um golo na receção ao Bolonha (14.º, com 14).

Cagliari e Udinese empataram igualmente a um golo e mantêm-se tranquilos na tabela, na 11.ª posição, com 15, e 13.ª, com 14, respetivamente.