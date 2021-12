Golo português e reviravolta no jogo entre Nantes e Lens

Cinco golos no jogo que abriu mais uma ronda da Ligue 1.

O Nantes ganhou esta sexta-feira em casa o Lens 3-2, depois de chegar ao intervalo a perder por duas bolas, conseguindo alcançar a vitória já perto do final do desafio inaugural da 18.ª jornada da Liga francesa de futebol.

O médio português David Costa abriu o marcador para os visitantes, aos sete minutos, e, aos 14, assistiu o avançado francês Arnaud Kalimuendo para alargar a contagem, mas o Nantes reagiu no segundo tempo.

O ponta de lança gaulês Randal Kolo Muani "bisou", aos 49 e aos 57, e o atacante nigeriano Moses Simmons, lançado no jogo aos 70, fez, em cima do minuto 90, o golo decisivo e deu os três pontos ao Nantes, que alcançou a segunda vitória seguida no campeonato.

A formação vencedora segue no 10.º lugar da 'Ligue 1', com 25 pontos, enquanto o Lens continua em queda livre, depois de um grande arranque nesta época, e está provisoriamente no quinto posto, com 27 pontos, somando o quinto jogo consecutivo sem vencer.