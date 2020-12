Ex-árbitro indica que o avançado do AC Milan, que entrou para a história da liga italiana ao marcar o golo mais rápido de sempre, desrespeitou as regras antes do pontapé de saída

O ex-árbitro Luca Marelli considerou que o histórico golo de Rafael Leão, o mais rápido de sempre a ser marcado na Serie A, não deveria ter sido validado e, além disso, explicou por que razão o videoárbitro não poderia intervir num dos lances capitais do jogo entre Milan e Sassuolo.

"Vamos dissipar uma possível controvérsia pela raiz. No primeiro golo do Milan, Leão tem um pé na outra metade do campo. Teoricamente, é irregular, mas não está sujeito a análise do VAR: não são permitidas análises ao pontapé inicial", escreveu Marelli na rede social Twitter.

Quando Maurizio Mariani fez soar o primeiro apito no Estádio Mapei, para que Calhanoglu e Brahim iniciassem a partida da 13.ª jornada da Serie A e que terminou com uma vitória rossoneri (2-1), Rafael Leão já estava com um dos pés colocados no meio-campo adversário, desrespeitando as regras do jogo.

O árbitro do desafio italiano não reparou nessa ação indevida do avançado português e permitiu que o lance prosseguisse até à sua conclusão. Porém, o protocolo do VAR estipula que apenas o juiz de campo poderá identificar essa irregularidade e, assim, anular o respetivo lance.

Rafael Leão, avançado do AC Milan, entrou para a história da liga italiana ao marcar o golo mais rápido de sempre. Logo aos 6,2 segundos de jogo, o supersónico português, depois de um sprint desde o meio-campo, rematou certeiro para a baliza de Consigli e colocou o Milan a vencer o Sassuolo.