Golo "fora de horas" de Luuk de Jong vale empate ao Barcelona no dérbi da cidade

O Barcelona termina a ronda no quarto lugar (o último de acesso à Liga dos Campeões), mas foi igualado pelo campeão Atlético de Madrid

Um golo marcado aos 90+6 minutos pelo avançado neerlandês Luuk de Jong permitiu ao Barcelona resgatar um empate 2-2 no estádio do rival citadino Espanhol, em jogo da 24.ª jornada da Liga espanhola

O FC Barcelona entrou praticamente a ganhar, com um remate certeiro de Pedri aos dois minutos, mas a equipa anfitriã virou o resultado graças a uma parceria de sucesso, estabelecida entre o médio Sergi Darder e o avançado Raúl de Tomás.

Darder restabeleceu o empate ainda antes do intervalo, aos 40 minutos, correspondendo a uma assistência de Raúl de Tomás, e retribuiu a gentileza aos 64, permitindo ao antigo jogador do Benfica consumar a reviravolta no marcador.

Quando a derrota do Barça parecia irreversível, surgiu o golo salvador de Luuk de Jong, que tinha substituído Pedri aos 89 minutos, numa altura em que as duas equipas estavam reduzidas a 10 jogadores, devido às expulsões de Nico Melamed, nos anfitriões, e Gerard Piqué, nos visitantes, aos 90+2.

O Barcelona termina a ronda no quarto lugar (o último de acesso à Liga dos Campeões), mas foi igualado pelo campeão Atlético de Madrid, quinto posicionado, que no sábado venceu com muita dificuldade na receção ao Getafe (4-3), enquanto o Espanyol manteve-se em 13.º.

Com quatro pontos de vantagem sobre Atlético de Madrid e Barcelona, o Bétis consolidou hoje o terceiro lugar, beneficiando de um golo e uma assistência do português William Carvalho para bater o lanterna-vermelha Levante, por 4-2.