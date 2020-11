Golo do Leeds anulado pelo VAR causa polémica: "O pior erro de sempre"

A imagem do lance da polémica no Crystal Palace-Leeds

Leeds United foi goleado pelo Crystal Palace (4-1), mas o jogo está a dar que falar por outros motivos.

Está instalada a polémica em Inglaterra devido a uma decisão do videoárbitro este sábado, no jogo entre Crystal Palace e Leeds United, que terminou com a vitória da equipa da casa por 4-1.

Quando o resultado ainda estava em 1-0, favorável ao Palace, Patrick Bamford restabeleceu a igualdade, mas o lance foi anulado após intervenção do VAR, que determinou que o avançado do Leeds encontrava-se em posição irregular.

Contudo, as imagens divulgadas deixam poucas dúvidas: o braço de Bamford é a única parte do corpo do jogador que está em posição irregular e, uma vez que não pode ser utilizado para marcar, não entra nas contas do fora de jogo. O lance, esse, acabaria mesmo por ser anulado.

Em comentário no canal BT Sport, o ex-jogador Robbie Savage foi contundente nas críticas à atuação da equipa de arbitragem:

"O corpo dele [de Bamford] está em jogo, está a apontar para o local onde quer receber a bola. A linha [de fora de jogo] foi desenhada sob o braço, na manga, é por isso que dizem que está fora de jogo. Isso é incrível. O mais inacreditável que já vi. É o pior erro de sempre", atirou Savage.