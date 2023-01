Golo de William não evita eliminação do Bétis na Taça do Rei

Osasuna levou a melhor no desempate por grandes penalidades.

Um golo do futebolista português William Carvalho não evitou a eliminação do Bétis, nos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha, frente ao Osasuna, nas grandes penalidades (4-2), após 2-2 no final do prolongamento.

Depois do nulo persistir no primeiro tempo, o médio luso fez o primeiro tento da partida no Estádio Benito Villamarín, quando estavam decorridos 62 minutos, contudo, já no período de descontos, David Garcia marcou para o conjunto de Pamplona, forçando o prolongamento, no qual o senegalês Youssouf Sabaly (103) apontou novo golo para o ainda detentor do troféu e Ruben Garcia (106) para os visitantes.

A eliminatória apenas se decidiu nas grandes penalidades, já sem o antigo jogador do Sporting em campo, com o Osasuna a revelar-se mais forte na marca dos onze metros.

À mesma hora, o Atlético de Madrid saiu vitorioso do reduto do Levante (2-0), do segundo escalão, graças ao remates certeiros do avançado Alvaro Morata, aos 54 minutos, e Marcos Llorente (90+1).

Mais cedo, o Valência, finalista da edição passada, sem o luso Thierry Correia, mas com o compatriota André Almeida entre os titulares, resolveu a eliminatória na primeira parte, contra o Gijon (4-0), graças ao "bis" do uruguaio Edinson Cavani (10 e 39) e um outro tento, pelo meio, de Kluivert (21).

O segundo tempo, no qual o brasileiro Samuel Lino (64), antigo jogador do Gil Vicente, colocou o resultado com números goleadores, iniciou-se sem três jogadores do conjunto do segundo escalão, com o árbitro da partida a interromper a partida poucos segundos depois.

Já o duelo entre o Atlético de Bilbau e o Espanhol foi resolvido com um golo de Oscar de Marcos, aos 27 minutos, para os bascos.