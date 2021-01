Golo de Vitinha coloca Wolverhampton nos oitavos de final da Taça de Inglaterra

Wolves triunfaram pela margem mínima (1-0) sobre o Chorley, do sexto escalão do futebol inglês.

O Wolverhampton garantiu esta sexta-feira presença nos oitavos de final da Taça de Inglaterra, ao triunfar por 1-0 sobre o Chorley, equipa do sexto escalão do futebol inglês, no Victory Park, o mesmo local onde os anfitriões tombaram o secundário Derby County, na ronda anterior.

O único golo - e que golo - da partida foi marcado pelo médio português Vitinha, cedido pelo FC Porto ao clube inglês, aos 12 minutos.

Numa eliminatória em que o técnico luso, além de Vitinha, apostou em João Moutinho e Fábio Silva de início, o Chorley vendeu cara a derrota, tendo conseguido criar sobressaltos, nomeadamente no segundo tempo, já com Rúben Neves e Pedro Neto em campo, ambos lançados aos 68 minutos. Nélson Semedo não saiu do banco de suplentes.

Nos oitavos de final da prova, o Wolverhampton irá defrontar o vencedor do encontro entre Southampton e Arsenal, agendado para as 12h15 de amanhã, sábado.