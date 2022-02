Golo de Sané nos minutos garante mais uma vitória ao Bayern

Triunfo em casa do Eintracht Frankfurt, na ronda 24 da Bundesliga.

O Bayern Munique reforçou a liderança na Liga alemã de futebol, depois de vencer na visita ao Eintracht Frankfurt, graças a um golo de Leroy Sané, já nos últimos minutos de jogo.

Numa partida muito amarrada, com o Eintracht a tentar esticar jogo e encontrar espaço nas costas da defensiva bávara, o Bayern acabou por não repetir os últimos desfechos das visitas a Frankfurt, onde perdeu em 2019/20 e 2020/21.

A tendência de perda de pontos mantinha-se até aos últimos 20 minutos, momento em que Leroy Sané, que tinha entrado uns minutos antes, saiu do banco para fazer o 1-0, aos 71 minutos, num lance em que apareceu na "cara" de Trapp, solicitado por Kimmich.

O triunfo deixou o Bayern Munique com 58 pontos, mais nove do que o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, que no domingo visita o Augsburgo (16.º).

Em outros jogos da 24.ª jornada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen e o Friburgo venceram Arminia Bielefeld, do central Guilherme Ramos, e Hertha Berlim, ambos por 3-0, e mantêm-se em lugares de "Champions".

A formação de Leverkusen é terceira, com 44 pontos, e o Friburgo quarto, com 40, com os mesmos pontos do Hoffenheim, que é quinto, mas tem desvantagem no critério de golos marcados e sofridos, com uma diferença de dois golos.

À porta dos lugares europeus ficou hoje o Union Berlim, sétimo, que recebeu e venceu o Mainz, nono, por 3-1, mas o Leipzig, que é sexto, apenas entra em campo no domingo, numa jornada em que visita o Bochum (11.º).

Também na ronda, Borussia Moenchengladbach (13.º) e Wolfsburgo (12.º) empataram 2-2, e Greuther Furth (18.º) e Colónia (oitavo) a 1-1.