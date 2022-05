Golo de Salah ao Manchester City eleito o melhor da época na Premier: reveja o lance

Em Anfield, egípcio teve momento de inspiração num encontro que acabou empatado a duas bolas

Mohamed Salah teve uma segunda metade de época menos feliz, com vários dissabores que custaram títulos no clube e na seleção. Ainda assim, o egípcio brilhou até janeiro e foi recompensado com o prémio de melhor golo da Premier League 2021/2022.

Em Anfield, diante do Manchester City, o extremo teve um momento de inspiração para, na altura, fazer o 2-1, num encontro que terminou empatado a duas bolas. Salah passou por vários oponentes, antes de, com o pé direito, bater Ederson.

Recorde-se que o grande golo ao Manchester City foi um dos 23 que o egípcio fez em toda a temporada de Premier League. Son acabou com o mesmo número e os dois conquistaram o prémio de melhor marcador.

