Golo de Roussillon coloca Wolfsburgo na liderança isolada da Bundesliga

Um golo do médio Jerome Roussillon foi suficiente para o Wolfsburgo vencer em casa o Leipzig (1-0), em jogo da terceira jornada, e assumir a liderança isolada da Bundesliga.

O jogador francês fez o único golo do encontro aos 52 minutos, diante do conjunto que contou com o internacional português André Silva, e deu a terceira vitória em três jogos aos anfitriões, que, agora, passam a somar nove pontos.

Bayer Leverkusen, Bayern, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, e Friburgo seguem na segunda posição, com sete pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, que vai defrontar o Sporting na "Champions", enquanto o Leipzig é 10.º, com três.

O Union Berlim recebeu o Borussia Mönchengladbach e somou a primeiro triunfo (2-1) na prova, face aos golos de Giesselmann (22) e Awonniyi (41), ainda na primeira parte.

O médio Jonas Hofmann (90+1), no período de descontos do segundo tempo, fez o tento de honra dos visitantes, que continuam sem triunfar, ocupando o 15.º lugar, com apenas um ponto. O conjunto da capital germânica é oitavo, com cinco.