Golo de Pape Cissé dá vitória ao Olympiacos de Pedro Martins

Olympiacos aproveitou da melhor maneira o empate do segundo colocado AEK

Um golo apontado pelo defesa Pape Cissé deu a vitória ao Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, sobre o Aris (1-0), e permitiu ao emblema do Pireu consolidar a liderança no campeonato grego.

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado Rony Lopes assistiu o central senegalês para o único tento do encontro da 13.ª jornada, quando estavam decorridos 54 minutos.

O Olympiacos aproveitou da melhor maneira o empate do segundo colocado AEK nesta ronda, para passar a liderar com 35 pontos, mais oito do que o mais direto perseguidor.

Por sua vez, o Aris, que teve em campo o português Bruno Gama como suplente utilizado, é sétimo, com 17 pontos.