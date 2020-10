Golo de Maddison ao City foi o melhor da Premier League em setembro

Remate colocado e ponte desde fora da grande área, indefensável para o guarda-redes Ederson, apontado na goleada do Leicester à equipa de Pep Guardiola

O golo do médio inglês do Leicester, James Maddison, frente ao Manchester City, na terceira jornada da I Liga inglesa, foi eleito o melhor da competição no mês de setembro, anunciou esta sexta-feira a Premier League.

O centrocampista inglês dos "foxes" saiu do banco de suplentes aos 69 minutos do jogo com os "citizens", vencido por 5-2, para, nem dez minutos depois, apontar o quarto golo forasteiro com um remate colocado e potente desde fora da grande área, indefensável para o guarda-redes Ederson.

Através da votação, James Maddison superou a concorrência de Aubameyang (Arsenal), Harrison (Leeds), Salah (Liverpool), James (Chelsea), Matheus Pereira (West Bromwich), Rashford (Manchester United) e Mahrez (Manchester City).