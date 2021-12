Golo de Kane frente ao Crystal Palace permitiu-lhe igualar recorde de Fowler

Avançado inglês do Tottenham entrou para a história do "boxing day".

Autor do primeiro golo da vitória do Tottenham sobre o Crystal Palace (3-0), Kane marcou em dois jogos consecutivos do campeonato pela primeira vez na presente temporada e entrou para a história do "boxing-day".

Com o remate certeiro de ontem, domingo, o avançado dos spurs chegou aos nove golos apontados no dia 26 de dezembro e igualou o recorde de Fowler, ex-Liverpool e City.

De regresso à melhor forma, Lucas Moura também brilhou com um golo e duas assistências na quarta vitória nos últimos cinco jogos para a liga da equipa de Antonio Conte, que está bem viva na luta pela Champions.