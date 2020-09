Golo de Hulk dá novo triunfo ao Shanghai SIPG de Vitor Pereira

Redação com Lusa

O avançado brasileiro, antigo jogador do FC Porto e que já anunciou que vai abandonar o Shanghai SIPG no final de 2020, converteu com sucesso uma grande penalidade, aos 72 minutos

O Shanghai SIPG, equipa treinada pelo português Vítor Pereira, somou esta terça-feira a terceira vitória seguida na liga chinesa de futebol, depois de bater o Shijazhuang, por 1-0, na 12.ª jornada, com um golo de Hulk.

O avançado brasileiro, antigo jogador do FC Porto e que já anunciou que vai abandonar o Shanghai SIPG no final de 2020, converteu com sucesso uma grande penalidade, aos 72 minutos, e deu novo triunfo a Vítor Pereira, que já assegurou um lugar na fase final da prova.

O Shanghai SIPG segue comando do Grupo B, agora com 29 pontos, mais quatro do que o Beijing Guoan, segundo classificado.

Por seu lado, o Shijazhuang, promovido ao primeiro escalão, é quinto e ainda está na luta pelo acesso ao "play-off".