Golo de Corona valeu o empate ao México diante do Panamá

O médio Jesus Corona, jogador do FC Porto, marcou na madrugada desta quinta-feira o golo do empate que proporcionou ao México o empate 1-1 no Panamá, em jogo da terceira jornada da zona norte e centro-americana de qualificação para o Mundial'2022.

Corona restabeleceu a igualdade aos 76 minutos, na recarga a um remate inicial de um colega de equipa ao poste da balia panamiana, depois de o avançado Rolando Blackburn ter colocado os anfitriões em vantagem ainda durante a primeira parte, aos 28.

Apesar do empate, o México lidera isolado a zona de apuramento da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), com sete pontos, mais dois do que o trio perseguidor, constituído por Estados Unidos, Canadá e Panamá.

Os canadianos, com o médio do Paços de Ferreira Stephen Eustáquio a titular, impuseram-se por 3-0 na receção a El Salvador, enquanto os Estados Unidos impuseram-se pela mesma diferencia (4-1) nas Honduras. Costa Rica e a lanterna-vermelha Jamaica empataram 1-1.