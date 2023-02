Golo de Bernardo não evita tropeção do City e fuga do Arsenal

Empate a um golo em casa do Nottingham Forest.

O Manchester City deixou fugir dois pontos na ronda 24 da Premier League, ao empatar em casa do Nottingham Forest. Bernardo Silva foi titular na formação de Pep Guardiola, assim como Rúben Dias, e colocou os citizens na frente do marcador, ao minuto 41.

O Nottingham Forest chegou à igualdade aos 84, por intermédio de Wood, fixando o resultado final do encontro.

Este resultado permite ao Arsenal isolar-se de novo no comando, capitalizando da melhor forma o triunfo por 4-2 em casa do Aston Villa. Os gunners somam 54 pontos, mais dois do que o City, que tem mais um jogo realizado.

O Nottingham Forest é 13.º classificado, com 25 pontos.