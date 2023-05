Golo de baliza a baliza no México foi seguido de chapadas entre técnicos. Ora veja

Na segunda divisão do México o insólito aconteceu. Veja as imagens

A partida entre o Celaya e o Morelia, do play-off de subida de divisão no México, acabou com um golo fora do normal, seguido de incidentes lamentáveis.

Primeiro, o guarda-redes do Morelia marcou um golo de uma baliza à outra, quando o jogo estava 2-1 e o guardião rival tinha subido à sua área para tentar o empate num canto.

Depois, o técnico do Celaya, Paco Ramírez, agrediu o assistente do Morelia, Norberto Scoponi, com uma chapada. Este acabou a fugir para o balneário e ainda levou uma rasteira de um jogador do Celaya. Técnico e jogador do Celaya estão já a contas com processo disciplinar pelas agressões.

Veja a sequência de imagens:

Increíble esto que pasó ayer en el ascenso de México. El arquero del Celaya fue a buscar el empate en el último minuto, cabeceó, y Segundo Ramírez, arquero del Morelia, atajó y le metió el gol de arco a arco. De película.pic.twitter.com/0lClTl2HWk - Diego Borinsky (@diegoborinsky) May 15, 2023

La agresión de Paco Ramírez, DT del Celaya a Norberto Scoponi, auxiliar del Atlético Morelia en la Liga de Expansión de México ❌



@pablo_mascorro pic.twitter.com/GS8xVAuMvD - Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) May 15, 2023

Aquí está el video completo de lo que pasó esta tarde al terminar el partido entre Celaya vs Atlético Morelia pic.twitter.com/MDigSgzrbs - Daniela Granados (@_danigrana2) May 15, 2023