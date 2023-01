Golo ao cair do pano evita derrota do Bayern frente ao Colónia

Na Allianz Arena, em Munique, o golo madrugador do tunisino Ellyes Skhiri, apontado logo à passagem dos quatro minutos, deixou os bávaros em maus lençóis, com a reação a chegar apenas no minuto 90, por intermédio de Kimmich.

O líder Bayern empatou esta terça-feira 1-1 na receção ao Colónia, na 17.ª jornada da Bundesliga, naquele que foi o segundo jogo seguido sem ganhar na prova, que lidera com quatro pontos de vantagem.

Na Allianz Arena, em Munique, o golo madrugador do tunisino Ellyes Skhiri, apontado logo à passagem do minuto quatro, deixou os bávaros em maus lençóis, com a reação a chegar apenas no minuto 90, por intermédio de Kimmich.

Ainda assim, o Bayern comanda a Bundesliga com 36 pontos, contra os 32 do perseguidor Leipzig (segundo colocado) e 30 de Eintracht Frankfurt (terceiro), Union Berlim (quarto) e Friburgo (quinto), todos com menos um jogo.