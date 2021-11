Golo ao Benfica faz Bayern Munique recuar 21 anos

Nas suas redes sociais, o Bayern recordou um golo de 2000, dadas as semelhanças com o apontado por Lewandowski ao Benfica.

O golo de Robert Lewandowski que fechou as contas do Bayern-Benfica [era o terceiro do avançado na partida], jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões que o emblema bávaro venceu por 5-2, fez este sábado o clube alemão recuar 21 anos.

Nas suas redes sociais, o Bayern recordou um golo de 2000, dadas as semelhanças com o apontado pelo avançado polaco ao Benfica. Se em 2021 foi Manuel Neuer a assistir, em 2000 havia sido Olivier Kahn. As parecenças são inequívocas e podem ser conferidas no "tweet" abaixo: